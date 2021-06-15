Предложение Украины разрешить запуск газопровода «Северный поток — 2» в обмен на Крым депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт (партия «Альтернатива для Германии) назвал чушью. По его мнению, это предложение не имеет никакого смысла.

«Какая чушь несусветная, четное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм», — сказал Гердт РИА «Новости».

Депутат выразил мнение о том, что газопровод «Северный поток — 2» нужен больше Германии, чем России.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что условием запуска российского газопровода должны стать деоккупация украинских территорий. Политик поднимал этот вопрос в Берлине. Также на Украине предложили компенсировать им потери от запуска «Северного потока». Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что «Нафтогаз» должен завладеть 5–10% акций газопровода.