Депутат бундестага Котре: США должны отказаться от вмешательства в поставки газа в Европу

Депутат бундестага Штефан Котре раскритиковал действия правительства США, которые поощряют необоснованные требования украинских властей к газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщила Lenta.ru.

По его мнению, Штатам следует это прекратить. Также депутат прокомментировал то, что в оборонный бюджет США на 2022 год не входят санкции против «Северного потока — 2». Он назвал это «лучиком надежды».

«Но лишь когда США придут в себя и откажутся от любого вмешательства в поставки газа в Европу, мы сможем говорить о полной ясности», — заключил Котре.