Мир 06 сентября 2023, 19:41 Депутат бундестага Койтер поблагодарил Россию за несерьезное отношение к словам Бербок РИА «Новости»: в бундестаге поблагодарили РФ за правильную оценку слов Бербок unsplash.com

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Депутат партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер поблагодарил Россию за правильную оценку слов главы МИД ФРГ Анналены Бербок о конфликте с РФ. Слова парламентария привело РИА «Новости».

В конце января на заседании ПАСЕ Бербок заявила, что европейские страны конфликтуют с Россией и должны прилагать больше усилий для помощи Украине. Слова министра спровоцировали шквал критики в ее адрес.

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«Я очень благодарен русским, что они <…> объявление [конфликта] <…> не восприняли всерьез», — сказал Койтер.

Депутат также раскритиковал Бербок за недостаточное, по его мнению, знание английского языка. Парламентарий напомнил, как глава МИД ФРГ на конференции в ЮАР назвала путь страны к свободе «беконом надежды», перепутав слова «бекон» (bacon) и «маяк» (beacon).

Кроме того, недавно Бербок в очередной раз оговорилась и назвала украинское зерно «кокаиновым». Со своей речью она выступила во время пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску, сообщил RT.