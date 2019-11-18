Депутат бунденстага считает, что Европе не нужен американский сжиженный газ
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Он отметил, что если Вашингтон введет пакет мер против компаний-участников проекта «Северный поток — 2», то Германия и Евросоюз ответят своими санкциями.
«Мы призываем к встречным санкциям против США. Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США», — подчеркнул Ной в интервью РИА «Новости».
По плану две нитки газопровода «Северный поток — 2» должны пройти от России через Балтийское море до Германии. Финляндия, Швеция, Дания и Германия, участвующие в проекте, уже дали свои согласие.
Однако против работ выступает Украина. В случае открытия «Северного потока-2» она может потерять доходы от транзита газа из РФ. Негативно к проекту настроены и Соединенные Штаты, которые хотят продавать Европейскому союзу свой сжиженный природный газ. Недовольны оказались Латвия, Литва и Польша. Они назвали строительство газопровода политическим решением.
В свою очередь Берлин не раз говорил, что заинтересован в магистрали как в коммерческом проекте. За него также выступают Австрия и Норвегия.