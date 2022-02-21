Депутат Белик заявил, что новые санкции Европы против РФ возымеют «обратный эффект»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад готов ввести новые санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Это в разговоре с RT прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По словам Белика у Европы не получится «надавить» на Россию, поскольку санкции нанесут вред ей самой.

«За восемь лет стало ясно, что экономические и финансовые инструменты давления имеют обратный эффект для европейского и американского бизнеса, представители которого понимают, к каким негативным последствиям приведет введение нового пакета санкций против нашей страны», — сказал он.