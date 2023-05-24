Мир 24 мая 2023, 15:03 Депутат Белик заявил, что Ближний Восток мешает США в изоляции России

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США собираются развернуть на Ближнем Востоке масштабную информационную войну против России. Это связано с тем, что там дела у Джо Байдена идут плохо. Таким мнением с RT поделилися член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По словам депутата, гибридная война, которую развернули США, только еще раз демонстрируют их слабость. В ситуациях, когда Байден не справляется, он по привычке обвиняет во всем Россию.

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«Неудивительно, что свои силы Штаты бросят в том числе на это направление. Ближний Восток является препятствием в изоляции России, которую стремится проводить Запад, и, по сути, идёт наперекор планам США и их союзников», — заключил он.

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