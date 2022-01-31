Депутат Белик: санкции Великобритании больше навредят Европе, чем России
Депутат Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик назвал «не очень умным» решение Великобритании ввести санкции против России. Ограничения больше навредят Европе, чем РФ, сказал он в разговоре с Life.
«„Покушение“ на наши энергокомпании, которые занимаются в том числе и поставками газа, не очень умно, мягко говоря. <…> В целом европейские политики в который раз демонстрируют готовность положить благосостояние своих же граждан на алтарь своих амбиций», — сказал депутат.
Он пояснил, что западные компании тесно связаны с российской энергетической отраслью.