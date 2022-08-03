Директор департамента внешнеполитического планирования российского МИД Алексей Дробинин заявил, что эпоха конструктивного сотрудничества России и стран Запада бесповоротно завершена. В разговоре с RT депутат Дмитрий Белик отметил, что Россия должна сконцентрировать внимание на сотрудничестве с дружественными странами.

По словам депутата, Россия за последние 20 лет укрепила свою позицию на международной арене и продемонстрировала системное развитие во многих сферах. Это было болезненно воспринято США, которые стремятся к мировому господству, отношения между странами окончательно испорчены, считает Белик.

«Назад дороги не будет: Россия сконцентрирует внимание на взаимодействии с дружественными странами», — заключил Белик.