Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа. В разговоре с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что ввести эмбарго Германии не позволит свойственный ей прагматизм.

Он указал на то, что Германия уже добилась от ЕС исключения из санкционных списков против России некоторых металлов, необходимых немецкой промышленности, а теперь не хочет отказываться и от энергоносителей.

«Немецкий прагматизм возобладал над громкими заявлениями, что тоже является логичным с точки зрения здравого смысла», — сказал Белик.