Мир 17 марта 2023, 17:03 Депутат Белик оценил слова главы МИД Дании о запрете на участие России в расследовании взрывов на «Северных потоках»

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Для Дании верховенство права — настолько универсальное понятие, что оно применяется крайне избирательно. Об этом RT заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена о том, что России не позволят участвовать в расследовании взрывов на «Северных потоках».

По его словам, диверсию на «Северных потоках» западным странам не удастся замолчать.

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«Насколько объективным будет расследование Копенгагена в этом вопросе, стоит только догадываться, а обещания Дании о „тщательном расследовании“ стоит делить на два», — добавил в разговоре с журналистами депутат.

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