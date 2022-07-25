Депутат Белик оценил призыв главы ЕК готовиться к прекращению поставок газа из России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что в условиях сокращения поставок газа из РФ Европа должна готовиться к их полному прекращению. Это заявление в разговоре с RT прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Он отметил, что Россия всегда показывала себя надежным партнером в любых экономических и бизнес-проектах. По его мнению, фон дер Ляйен своим заявлением показала, что не хочет открыть глаза европейцам на реальное положение дел.

«Скажем прямо: не будет рублей — не будет газа. И здесь никакие мольбы или попытки дискредитировать нашу страну не помогут», — сказал депутат.