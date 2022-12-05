Мир 05 декабря 2022, 15:23 Депутат Белик осудил возможное введение новых санкций со стороны Европы

Читать 360tv в

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Европа ведет необдуманную политику в отношении России, желая ввести новые санкции. Об этом написал RT.

Ранее в СМИ появились сообщения, что страны Евросоюза обсудили подготовку нового пакета антироссийских санкций.

Реклама

«Для стран ЕС опрометчиво готовить новый пакет антироссийских санкций на фоне тех последствий, которые уже принесли их предыдущие ограничения», — сообщил политик.

Реклама

Несмотря на то, что европейские политики провоцируют экономический кризис среди стран Европы, они и дальше продолжают вводить санкции, добавил Белик.

Авторы: