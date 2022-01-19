Депутат Белик: Германия не станет поставлять оборонительное вооружение Украине

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT назвал попыткой привлечь внимание заявление немецкого политика, главы комитета бундестага по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая призвала начать поставки оборонительного вооружения Украине. По его мнению, это не повлияет на общую позицию Германии.

Белик отметил, что Германия старается придерживаться нейтралитета и не поставлять оружие в страны, где есть военный конфликт или гражданское противостояние. Призывам Штрак-Циммерманн не стоит уделять большого внимания, считает депутат.

«Она, возможно, расходится во многих позициях по Украине с действующим министром иностранных дел, поэтому выступила за поставку оборонительного вооружения Украине», — сказал Белик.