Депутат Ауштрявичюс признал победу России по Калининграду

Литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс рассказал, что Еврокомиссия создала документ, который разрешит России доставлять санкционные товары в Калининград через Евросоюз. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети.

«В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и, похоже, Россия пока побеждает», — написал он.

Депутат пояснил, что Литва была против доставки товара через ее территорию, но другая страна Евросоюза потребовала пересмотра реализации санкций. Что именно за государство встало на сторону России, Ауштрявичюс не уточнил.

Депутат добавил, что пока решения в этом вопросе не принято, но подготовлен соответствующий документ.

«Эту информацию довели до Литвы, которая не упоминается в документе, но по умолчанию понятно, что он затронет Литву», — заключил Ауштрявичюс.