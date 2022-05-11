Депутат Ананских рассказал, как Россия преодолеет нефтяное эмбарго ЕС

После введения ЕС нефтяного эмбарго Россия должна оперативно перенаправить сбыт энергоносителей на Восток. Об этом NEWS.ru рассказал первый зампред комитета по энергетике Госдумы Игорь Ананских.

Этот процесс уже происходит. Активно растут поставки нефти в Китай, Индию и другие страны.

«В этом плане Россия находится в плюсе, с учетом того что стоимость на энергоносители увеличилась, а продажи даже с небольшим дисконтом все равно выше, чем были до этого. Россия не останется в минусе, наверное, даже в каком-то плюсе», — считает депутат.