Депутат Ананских высказался о решении Польши разорвать соглашение на поставку газа из РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RT прокомментировал решение Польши досрочно разорвать контракт на поставку газа из России. Он заявил, что Польша ведет себя некорректно.

Договор с «Газпромом» — это обязательство двух сторон, и одна сторона не вправе без компенсации разрывать договор, отметил Ананских. Польшу нужно «юридически поставить на место».

«Польша действует как слон в посудной лавке, ведя себя совершенно некорректно», — заявил депутат.