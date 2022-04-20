Депутат Ананских: США выиграют от прекращения поставок российского газа в Европу

США убеждают Европу отказаться от поставок российского газа, поскольку им это выгодно. Об этом NEWS.ru рассказал первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Игорь Ананских.

По словам депутата, альтернативой российскому газу сейчас может быть только сжиженный природный газ, но он будет стоить Европе как минимум вдвое дороже. США же предлагают европейским странам отказаться от контрактного газа и покупать газ на споте, который уже стоит около 1500 евро.

«А если сейчас начнут отказываться от российского газа, он „уйдет“ за 2000 и 3000 евро — 100%. То есть кто от этого выиграет? <…> Америка», — сказал Ананских.