Депутат Ананских рассказал, как будут работать «Северные потоки» после диверсий | 360°

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Депутат Ананских рассказал, как будут работать «Северные потоки» после диверсий

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05 октября 2022, 20:39

Депутат Ананских рассказал, как будут работать «Северные потоки» после диверсий

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После диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» возобновить работу проекта можно будет, обойдя территориальные воды Швеции и Дании. Об этом NEWS.ru рассказал первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Игорь Ананских.

Он пояснил, что диверсии неслучайно произошли именно там — Швеция и Дания вряд ли найдут исполнителей, а также не допустят к расследованию «Газпром».

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«В случае позитивного развития событий РФ будет вынуждена запрашивать Швецию и Данию на предмет дальнейшей эксплуатации и возможности работать в их территориальных водах. Конечно, существует большая вероятность, что «Газпрому» откажут, но здесь простое решение вопроса. Территориальные воды большие, «Газпром» спокойно может сделать крюк. Это будет удорожание проекта, но можно обойти территориальные воды этих стран и работать без согласия правительств обоих государств», — объяснил депутат.

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