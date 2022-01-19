Депутат Ананских рассказал, чем для Европы обернется долгая сертификация СП-2

На днях стало известно, что процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» приостановили. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал, чем подобный подход может обернуться для европейцев. Об этом сообщил RT.

Политик согласился с высказыванием депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре о том, что риски для Европы в вопросах энергоснабжения крайне велики. По словам российского политика, для представителей Запада было бы выгоднее завершить сертификацию еще в прошлом году.

«Поэтому всяческая задержка, затягивание запуска, бьет по карманам европейских жителей», — подчеркнул Ананских.