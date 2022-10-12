Депутат Ананских призвал Польшу пригласить РФ для расследования произошедшего на газопроводе «Дружба» | 360°

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Депутат Ананских призвал Польшу пригласить РФ для расследования произошедшего на газопроводе «Дружба»

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Польша должна пригласить российских представителей для участия в расследовании утечки на нефтепроводе «Дружба». Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Игорь Ананских.

По его словам, только совместное расследование представителей Польши и российской «Транснети» сможет пролить свет на то, что на самом деле случилось с нефтепроводом.

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«Это будет самый правильный шаг со стороны Польши, чтобы не было домыслов», — заявил Ананских.

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