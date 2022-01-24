Депутат Ананских посоветовал правительству Великобритании «думать о себе, а не о других»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство Великобритании обеспокоено, что Россия может прекратить поставки газа в ответ на санкции Запада. Об этом ранее написало издание The Times.

«Я думаю, что нужно им начать думать с самих себя, а не думать о других. Потому я бы все-таки вопрос отправил к англичанам. Россия — надежный мировой партнер. Поставляет газ более 50 лет в Европу. Не было никогда сбоев», — сказал Ананских.