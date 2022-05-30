Депутат Аксаков заявил, что шестой пакет санкций не скажется на экономике России

Европа лишь ухудшает свое положение, вводя новый пакет санкций против России. Таким мнением поделился глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Депутат подчеркнул, что каждый новый пакет санкций направлен на финансовый рынок фининституты страны. Несмотря на это, все предприятия продолжают работать в прежнем режиме. При этом сама Европа сталкивается с серьезными денежными потерями из-за подобных нововведений.

«Европа стреляет себе не просто в ногу, а уже в голову, нанося вред своим жителям. Но я надеюсь, благоразумие возьмет верх», — отметил политик.