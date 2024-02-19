Мир 19 февраля 2024, 16:53 Депутат Аксаков заявил, что отказ зарубежных банков от расчетов с РФ вредит всей системе

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Из-за опасения вторичных санкций банки ОАЭ начали ограничивать расчеты с Россией, такая же ситуация с турецкими и китайскими финансовыми организациями. Однако в итоге они навредят сами себе. Об этом НСН рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он объяснил, что сейчас есть много способов обойти запреты в расчетах. В частности, активно развивается цифровая валюта. Поэтому уровень торговли России с другими странами остался практически на досанкционном уровне.

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«Таким образом банки создают основу для самоуничтожения. Это произойдет небыстро, но в перспективе в течение десятилетия банковская система может сильно изменится», — заявил Анатолий Аксаков.

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