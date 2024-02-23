23 февраля 2024, 23:26
Депозитарий «СПБ Биржи» попал под санкции США
Минфин США ввел санкции против депозитария «СПБ Биржи»
Новый пакет санкций Соединенных Штатов затронул СПБ Банк, который является расчетным депозитарием «СПБ Биржи». Об этом сообщили в американском Минфине.
«ПАО „СПБ Банк“», — указали организацию в перечне.
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Ограничения по линии Минфина США обычно означают блокировку активов в юрисдикции Соединенных Штатов и запрет на сделки для американцев.
Минторг США ввел экспортные санкции в отношении 93 компаний из разных государств. Фирмы обвинили в содействии ВС России и военно-промышленному комплексу. По данным ведомства, предприятия якобы участвовали в поставках электроники, которая находится под санкциями. В России технику использовали в интересах армии и спецслужб.
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