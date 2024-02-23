Мир 23 февраля 2024, 23:26 Депозитарий «СПБ Биржи» попал под санкции США Минфин США ввел санкции против депозитария «СПБ Биржи» Unsplash

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Новый пакет санкций Соединенных Штатов затронул СПБ Банк, который является расчетным депозитарием «СПБ Биржи». Об этом сообщили в американском Минфине.

«ПАО „СПБ Банк“», — указали организацию в перечне.

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Ограничения по линии Минфина США обычно означают блокировку активов в юрисдикции Соединенных Штатов и запрет на сделки для американцев.

Минторг США ввел экспортные санкции в отношении 93 компаний из разных государств. Фирмы обвинили в содействии ВС России и военно-промышленному комплексу. По данным ведомства, предприятия якобы участвовали в поставках электроники, которая находится под санкциями. В России технику использовали в интересах армии и спецслужб.