Департамент полиции «демонтируют» в Миннеаполисе

Полицейскому из Миннеаполиса предъявили обвинения в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. После случившегося местные власти решили переосмыслить подход к общественной безопасности.

Член совета и сын генерального прокурора штат Миннесота Иеремия Эллисон написал в Twitter, что полицейский департамент «демонтируют».

«Склеивать его обратно мы не будем. Мы намерены существенно переосмыслить подход к общественной безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации», — подчеркнул Эллисон.

Его заявление подтвердила глава совета Лайза Бендер, написав, что на замену департаменту придет «новая революционная модель общественной безопасности».

Какие конкретно предполагаются изменения, неизвестно. Городской совет, сообщила газета Star Tribune, 5 июня рассмотрит первый пакет реформ полицейского ведомства.

Протестные акции в США начались после того, как в Миннеаполисе погиб темнокожий американец Джордж Флойд. При задержании один из полицейских наступил мужчине коленом на шею. Позже тот скончался в больнице. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате удушения. Четверых полицейских уволили, а одному из них предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Демонстранты требовали прекратить произвол полиции. Протесты переросли в беспорядки. В некоторых городах, в том числе и Вашингтоне, ввели комендантский час.