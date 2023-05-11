11 мая 2023, 21:02
Денонсацию ДОВСЕ поддержали в Госдуме
Слуцкий сообщил о единогласном решении комитета ГД о денонсации ДОВСЕ
В комитете Госдумы по международным делам единогласно поддержали денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом заявил его глава Леонид Слуцкий, слова которого привело РИА «Новости».
«Да, единогласное решение. Будем рассматривать во вторник на пленарном заседании, 16-го числа», — подчеркнул Слуцкий.
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Документ на рассмотрение в Госдуму внес президент страны Владимир Путин. Он распорядился назначить свои официальным представителем при рассмотрении в парламенте своей инициативы замглавы МИД Сергея Рябкова.
Законопроект включили в повестку на 15 мая, его рассмотрят в приоритетном порядке.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в 1990 году, а адаптировали — в 1997-м. Страны НАТО не ратифицировали обновленную версию документа, из-за чего Россия в 2007 году была вынуждена заявить о моратории на исполнение условий соглашения.
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что подготовленный Россией к денонсации ДОВСЕ окончательно потерял свою ценность после объявления Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.
Североатлантический альянс, принимая в свой состав страны бывшего Восточного блока, фактически обходил прописанные в Договоренормы.
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