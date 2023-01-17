Мир 17 января 2023, 19:43 Денонсация конвенций Совета Европы не повлияет на права россиян Вице-спикер Совфеда Косачев: денонсация конвенций СЕ не отразится на интересах россиян РИА «Новости»

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Права россиян надежно защищены законами, поэтому денонсация конвенций Совета Европы на них никак не повлияет. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Его слова привел ТАСС.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действий международных договоров между Россией и Советом Европы. Законопроектом предусмотрено прекращение действий 21 международного договора.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию не скажется на борьбе с ней в России. Он напомнил о связи денонсации документа с общим выходом страны из СЕ.

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Представитель Кремля добавил, что Россия взаимодействует с дружественными государствами, поэтому денонсация конвенции не повлияет на эти международные отношения. С недружественными странами сотрудничества нет уже долгое время, пока оно и не предвидится, подчеркнул Песков.