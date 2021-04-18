На Украине возбудили дело против главы Минюста Дениса Малюськи

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против главы министерства юстиции Дениса Малюськи в связи с возможным противоправным завладением предприятием. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство «Украинские новости».

По данным журналистов, глава предприятия «Новая топливная компания» 19 февраля написал заявление в НАБУ об умышленном противоправном завладении имуществом предприятия министром юстиции, его первым заместителем и их подчиненными.

Указанные действия квалифицируются по двум статьям Уголовного кодекса Украины — это «Злоупотребление властью или служебным положением», а также «Противоправное завладение имуществом предприятия, организации».

После получения заявления, как указывает агентство, НАБУ не внесло данные о нем в Единый реестр досудебных расследований. Инициаторы иска тогда подали жалобу в Высший антикоррупционный суд. Он обязал Бюро открыть уголовное производство. НАБУ 23 марта выполнило решение суда и начало досудебное расследование.