СМИ: финский премьер вернула в бюджет деньги за завтраки

Бюджет Финляндии вернул часть денег за завтраки премьер-министра страны Санны Марин. Политик отдала их обратно после разразившегося вокруг трат скандала.

Марин компенсировала сумму в 10 тысяч евро. Всего до конца лета она должна передать государству 14 тысяч, уточнила газета Ilta-Sanomat.

Финский премьер пояснила, что пускала деньги на семейные трапезы последние полтора года, сочтя это нормальной для главы правительства практикой.

Выяснив, что государство завтраки не оплачивает, Санна Марин пообещала возместить расходы. После случившегося в канцелярии разработают обновленные инструкции по получению государственных льгот.

Марин заняла пост премьер-министра Финляндии в декабре 2019 года, став третьей женщиной на этой должности и самым молодым премьером не только в стране, но и во всем мире.