Эксклюзив 27 декабря 2023, 20:44 Деньги растянут на личные нужды. Украине предрекли большие сложности без поддержки Запада Политолог Подлесный: Украину ждут большие сложности без поддержки Запада Pxhere

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Если Украина не получит дополнительное финансирование со стороны Запада, у нее возникнут большие сложности. Об этом «360» рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Социальная сфера при любом дефиците всегда страдает в первую очередь, объяснил эксперт. При этом Украина все равно получит деньги, но это будет не бесплатная выдача.

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«Это будет кредит, причем под довольно жесткие проценты. И этот кредит Украина, понятное дело, не собирается отдавать. Она вообще не любит никому ничего отдавать, никакие долги, и в любом случае деньги будут не в том количестве, в котором надо», — отметил Подлесный.

Он напомнил о высоком уровне коррупции на Украине. Любые поступившие в страну деньги начнут «половинить» и «четвертить».

То есть их все равно начнут растягивать и вытягивать на свои личные нужды. И соответственно, это тоже уменьшит варианты выдачи в полном объеме пенсий, зарплат бюджетников и социальных пособий. Геннадий Подлесный политолог

По его словам, первыми пострадают те люди, которые получают социальные пособия. Выплаты либо значительно урежут, либо вовсе отменят. Вторая категория, которая попадет под удар, это пенсионеры. Если учителей, врачей и госслужащих можно мобилизовать, то пенсионеров отправить на поле боя нельзя.

«Поэтому логика, бандитская логика проста: те люди, которые им не нужны, <…> должны пострадать в первую очередь» — заключил Подлесный.

Британские журналисты ранее заявили, что Украина может перестать платить зарплаты и пенсии госслужащим ради расходов на оборону. Это произойдет при отсутствии дополнительного финансирования со стороны Запада.