Деньги не превратятся в газ. Гааге могут позволить обойти антироссийские санкции

Ситуация на газовом рынке в Европе оказалась сложнее, чем представляли себе европейские политики, рассказал «360» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, регион испытывает дефицит голубого топлива, и в этих условиях ЕС пойдет на некоторые уступки.

Эксперт рассказал, что пока Европа не отказывается от поставок российских энергоносителей, потому что не имеет такой возможности. По словам Фролова, заменить поставки нечем — желающих заработать на «богатых европейцах» сейчас попросту нет.

«Оказывается, кучка евро не превращается в газ. Газовый рынок оказался сложнее, чем представлялось европейским властям», — отметил Фролов.

Собеседник «360» напомнил, что спотовая цена газа превысила отметку в три тысячи долларов за тысячу кубометров, но даже при такой цене альтернативные поставщики не нашлись. Все это происходит в рамках жестких ограничений Евросоюза, где предписали сократить количество контрактов с Россией до 10 октября.

«Есть возможность в исключительных случаях исполнять эти контракты после 10 октября. Гаага просто обращается к уже действующим нормам в принятых санкционных ограничениях. Скорее всего, она соответствующее разрешение получит», — резюмировал Фролов.

Член городского совета Гааги попросил ЕС временно освободить город от исполнения санкций против России. На такой шаг в Нидерландах пошли из-за непростой ситуации с энергоносителями.