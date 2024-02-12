Мир 12 февраля 2024, 10:36 «Деньги не пахнут». Сбежавший в Австралию пасынок назвал Сырского подлецом и карьеристом Пасынок нового главкома ВСУ Сырского назвал его подлецом Global Look Press

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Приемный сын Антон Сырский назвал нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского подлым и беспринципным карьеристом. Блогер Симеон Бойков (Assue Cossack) опубликовал комментарий с ним в своем X (бывшем Twitter).

Пасынок уехал в Австралию и с тех пор, по его признанию, не общался с отчимом. Антон Сырский заявил, что его младший брат — родной сын Александра Сырского — сделал то же. Родители офицера остались жить во Владимире. По словам приемного сына, вся семья не разделила его взгляды и карьерные амбиции.

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«Он был для меня образцом для подражания, потому что я считал его очень умным человеком и хорошим офицером. Но когда вся эта [кампания] началась, мы пытались с ним пообщаться. Он сказал: „Такая политика, так надо“. Ну и иди ты, раз так надо, подлец», — сказал он.

По словам Антона Сырского, его отчим в свое время руководил так называемой антитеррористической операцией в Донбассе и отвечал за коммуникации с НАТО. Пасынок заявил, что его обидело хорошее отношение военных к отчиму.

«Они командуют украинскими войсками и изначально русские. Мы поддерживаем всю эту политику, главное — карьера. Да, деньги не пахнут. У него „идеальная“ репутация. Он заботится только о карьере», — сказал он.

Приемный сын заявил, что в интернете не найти информацию о личной жизни Александра Сырского. По его словам, отчим ради карьеры тщательно подчистил биографию. Например, в свое время он путешествовал за границу с переводчицей и завел с ней роман. Мать Антона Сырского развелась с ним.

Александр Сырский на посту главкома ВСУ сменил Валерия Залужного. Солдаты прозвали его «бахмутским мясником» за неудачные попытки удержать Артемовск ценой жизней военнослужащих.