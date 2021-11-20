Деньги из инкассаторского автомобиля разлетелись по дороге и соблазнили водителей

Сотни тысяч долларов разлетелись из инкассаторского автомобиля в американском штате Калифорния. Проезжавшие мимо водители останавливались посреди дороги и подбирали деньги. Власти штата обратились к населению с требованием вернуть купюры. Уже арестованы два человека. Об этом сообщил телеканал Fox5 со ссылкой на сервис California Highway Patrol.

В городе Карлсбад утром 19 ноября прямо на автостраде из инкассаторской машины, принадлежавшей Федеральной корпорации по страхования вкладов и неназванному коммерческому банку, посыпались сотни тысяч долларов. Проезжавшие мимо автомобилисты не растерялись и стали останавливаться на обочине, чтобы собрать деньги. Это парализовало движение на дороге.

Инкассаторы попыталась собрать потерянные купюры, но не успели за желающими взять чужие наличные. В итоге он стал записывать этих людей. Правоохранители и местные власти призвали тех, кто взял деньги, вернуть похищенное.

«Если вы нашли деньги на автостраде, это не ваши деньги», — заявили власти штата.

В настоящий момент полиции удалось арестовать двух человек — мужчину и женщину, передал Fox5 со ссылкой на сервис California Highway Patrol.