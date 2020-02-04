Деньги через границу стран ЕАЭС будут перевозить по новым правилам

Наличные в странах Евразийского экономического союза придется перевозить по новым правилам. Сумму больше 100 тысяч долларов нужно будет не только задекларировать, но и подтвердить ее происхождение.

Нововведение коснется физических лиц, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу. С чеками, векселями и неименными ценными бумагами, которые можно обналичить, процедура будет аналогичной.

Чтобы подтвердить происхождение средств, их владельцу придется предоставить банковские документы об обмене или снятии денег со счета. Если человек получил кредит, наследовал сумму или получил ее в дар, это тоже нужно подтверждать документально.

Решение о новых правилах приняли в Евразийской экономической комиссии еще в августе 2019 года. Благодаря им планируют остановить поток наличных средств, которые могут пойти на финансирование терроризма или легализацию преступных доходов.

Действует нововведение на территории пяти стран ЕАЭС — в России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии. К союзу может присоединиться Узбекистан, которому это выгодно по нескольким причинам.