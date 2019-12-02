Денежные переводы из России в Таджикистан могут прекратиться 3 декабря

Законопроект об отмене комиссии банков по платежам ЖКХ начали готовить в Госдуме Подробнее

Всю прошедшую неделю финансовые регуляторы России и Таджикистана вели переговоры с участниками рынка, однако прийти к консенсусу не удалось, говорится в материале.

Национальный банк Таджикистана (НБТ) отказался давать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, из этого следует, что работать без этого будет нельзя уже начиная с 3 декабря.

При этом ни одна платежная система, обслуживающая 90% денежных переводов из России в Таджикистан общим объемом около 2,5 миллиардов долларов ежегодно, подключение не завершила.

Пока остается неизвестным, будут ли российские финансовые власти применять ответные меры, однако уточняется, что такое право у них имеется.

Таджикистан является вторым по объему рынком денежных переводов из России, лидерство он уступает только Узбекистану. По данным Центробанка, за прошлый год объем денежных переводов без открытия счета составил 2,55 миллиардов долларов, за первый квартал текущего года — 462 миллиона долларов