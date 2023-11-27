Мир 27 ноября 2023, 03:13 «Денег не будет». Украине предрекли крах из-за Германии Соскин: бюджетный кризис в Германии приведет к полному поражению Украины РИА «Новости»

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Бюджетный кризис в Германии станет поводом для окончательного поражения Украины. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своем YouTube-канале.

По словам эксперта, премьер-министру ФРГ Олафу Шольцу придется начать сокращать расходы бюджета, что прежде всего коснется военной помощи Украине.

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«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому теперь и там отломилась финансовая поддержка. В Нидерландах отломилась, в Словакии, теперь отломится и в Германии. Никаких денег не будет», — сказал он.

После вероятного урезания пособий и повышения налогов рейтинг Шольца сильно упадет, что может спровоцировать досрочные выборы в ФРГ в феврале 2024 года.

«Как только упадет Германия — упадет и Украина. Потому что это ее последняя подпорка», — резюмировал Соскин.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер ранее заявил о том, что Германия оказалась в государственном кризисе в связи с тем, что правящая коалиция во главе с Шольцем смогла закрыть дыру в бюджете.