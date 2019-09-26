День траура по Жаку Шираку объявили во Франции

Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. В заявлении семьи говорилось, что наступила. в окружении близких политика.

30 сентября в парижском соборе Сен-Сюльпис состоится поминальная служба по бывшему президенту.

С сегодняшнего дня и во воскресенье включительно французы смогут прийти в Елисейский дворец, чтобы выразить свои соболезнования в траурной книге.

О том, когда и где будет похоронен Жак Ширак, в пресс-службе действующего президента Франции не сообщили.

Ширак дважды избирался на президентский пост, находившись во главе страны с 1995 по 2007 год.

В 2005 году у него нашли заболевание сердечно-сосудистой системы. После кончины старшей дочери в 2016 году здоровье политика резко ухудшилось. С тех пор он не участвовал в официальных церемониях и редко принимал гостей.