День русского языка отпраздновали в Абхазии
Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии в республике.
«Шестого июня сотрудники посольства России в Абхазии и представительства Россотрудничества в республике совместно с учениками сухумской школы № 2 имени А. С. Пушкина и соотечественниками возложили цветы к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину по случаю дня рождения великого поэта и дня русского языка», — говорится в сообщении.
Дипломаты подчеркнули, что День русского языка является одним из важнейших инструментов расширения культурных и гуманитарных связей с другими странами.
По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире. По степени распространенности — шестое, сообщило РИА «Новости».
Преподаватели русского языка сообщили, что у иностранцев чаще всего возникают проблемы с изучением падежей, приставками и глаголами.