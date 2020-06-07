День рождения Александра Пушкина и День русского языка отпраздновали в Абхазии. К памятнику поэту в Сухуми возложили цветы сотрудники российского посольства, представители Россотрудничества и ученики школы № 2, которая носит его имя.

Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии в республике.

«Шестого июня сотрудники посольства России в Абхазии и представительства Россотрудничества в республике совместно с учениками сухумской школы № 2 имени А. С. Пушкина и соотечественниками возложили цветы к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину по случаю дня рождения великого поэта и дня русского языка», — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что День русского языка является одним из важнейших инструментов расширения культурных и гуманитарных связей с другими странами.

По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире. По степени распространенности — шестое, сообщило РИА «Новости».

Преподаватели русского языка сообщили, что у иностранцев чаще всего возникают проблемы с изучением падежей, приставками и глаголами.