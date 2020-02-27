День памяти жертв бандеровцев предложили ввести в России

Максим Сурайкин, председатель партии, прокомментировал инициативу, предложенную им и его коллегами.

«Наравне с днями памяти жертв фашистского террора… должна быть и памятная дата, когда мир будет оплакивать жертв бандеровского террора», — приводит слова Сурайкина «Газета.ru».

Политик заявил, что преступления бандеровцев схожи с фашисткими, а они являются их пособниками. Весь мир до сих пор с замиранием сердца вспоминает те преступления.