Советские войска пересекли границу Афганистана в декабре 1979 года. «Необъявленная» война длилась 10 лет, и за это время погибли множество людей.

На войне побывали более 525 тысяч солдат, более 20 тысяч гражданских служащих, тысячи сотрудников КГБ, органов госбезопасности и внутренних войск МВД. Многие не вернулись оттуда. А кто-то вернулся с тяжкими ранениями и искалеченной психикой. Именно тогда появилось понятие «Афганский синдром», который означал, что человек больше не может жить обычной жизнью.

Валерий Вербанов в декабре 1797 года проходил срочную службу в Курской области. Как-то раз солдат подняли сигналом тревоги. Они переживали и пытались понять, куда их отправят. Оказалось, в Афганистан.

Нужны были 130 человек для захвата Генштаба с узлом связи и некоторых других важных объектов. Валерий участвовал в штурме центрального телеграфа.

«Там мы взорвали боеприпас. Это стало своеобразной точкой отсчета в операции „Шторм 333“ по взятию основных объектов в городе», — рассказал он.

Лидия Грунина была совсем молодой девушкой, когда окончила медицинский факультет и устроилась медсестрой в местную больницу. В 1981 году ее отправили в Афганистан. Следующие два года запомнились ей до конца жизни. Врезались в память имена всех спасенных ею и тех, кому уже невозможно было помочь.

«Помню первые недели службы. Привезли парня с ранением в лицо. Это было очень страшно. Я никогда не забуду», — рассказала женщина.

Михаил Разаев побывал в Афганистане дважды и не получил ни одного ранения. В качестве командира эскадрильи он обеспечивал военных оружием и военной техникой, а также перевозил десант. Работал в тылу — занимался поставкой еды и лекарств.

«Эти десять лет бесследно не прошли для нашей страны. Даже спустя столетия годы необъявленной войны будут вспоминаться с болью и горечью в сердцах поколений», — рассказал Разаев.

Воины-интернационалисты — это не только те, кто воевал в Афганистане. Параллельно с этим советские солдаты участвовали в вооруженном конфликте в Анголе.

Всего советские и российские граждане пережили более 30 военных конфликтов.