Три новых портрета Кейт Миддлтон опубликовали в день ее 40-летия

Супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон исполнилось 40 лет. В день юбилея в Instagram герцогов Кембриджских опубликовали три ее портрета.

Автором снимков стал фотограф Паоло Роверси. Образы для супруги принца Уильяма подбирал модный дом Alexander McQueen.

Фотосъемка прошла в рамках проекта Национальной портретной галереи. Портреты выставят в общественных центрах в трех разных местах, которые имеют особое значение для Кейт Миддлтон. Одно из них — Беркшир, родина герцогини.

Второе — Сент-Эндрюсский университет, где она училась и познакомилась со своим будущим мужем.

Третье место — остров Англси, где супруги жили перед свадьбой и после бракосочетания.

В октябре прошлого года стало известно о планах Миддлтон выступить в роли режиссера. Она собирается снять документальный фильм, посвященный детскому развитию.