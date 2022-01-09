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    09 января 2022, 17:32

    Три новых портрета Кейт Миддлтон опубликовали в день ее 40-летия

    В Instagram герцогов Кембриджских опубликовали новые фото Кейт Миддлтон в день ее 40-летия

    Ольга Назаркина

    Супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон исполнилось 40 лет. В день юбилея в Instagram герцогов Кембриджских опубликовали три ее портрета.

    Автором снимков стал фотограф Паоло Роверси. Образы для супруги принца Уильяма подбирал модный дом Alexander McQueen.

    Фотосъемка прошла в рамках проекта Национальной портретной галереи. Портреты выставят в общественных центрах в трех разных местах, которые имеют особое значение для Кейт Миддлтон. Одно из них — Беркшир, родина герцогини.

    Второе — Сент-Эндрюсский университет, где она училась и познакомилась со своим будущим мужем.

    Третье место — остров Англси, где супруги жили перед свадьбой и после бракосочетания.

    В октябре прошлого года стало известно о планах Миддлтон выступить в роли режиссера. Она собирается снять документальный фильм, посвященный детскому развитию.