Украинские власти, приступая к демонтажу памятного знака в честь дружбы с Москвой, забыли одну главную вещь. Украина стала независимым государством благодаря России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, написал RT.

«Они забыли очевидное, то важное, что позволило Украине стать государством, — это прежде всего дружба с Россией. Не было бы дружбы с Россией, не было бы Украины как государства», — отметил сенатор.

Он добавил, что ранее, в период СССР, Украина была более похожа на высокоразвитую республику, которая имела все шансы быть одной из передовых стран Европы после того, как стала независимой. Сегодня же она стала одной из самых отсталых стран не только в Европе, но и во всем мире. Это связано с тем, что власти поступают аморально к памяти своих предков, по отношению к России и русским, которые проживают на территории Украины, заключил сенатор.