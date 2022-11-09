Демонтаж памятника советским воинам в Латвии показали на видео | 360°

Мир 09 ноября 2022, 11:05 Демонтаж памятника советским воинам в Латвии показали на видео Власти Резекне приступили к демонтажу памятника советским воинам «Алеша»

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Строители в городе Резекне начали демонтаж памятника советским воинам, известного в народе как «Алеша». Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

На опубликованных кадрах видно, что к монументу приехала строительная техника. Она начинает его снимать с постамента для дальнейшей транспортировки.

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Памятник посвящен советским солдатам, погибшим при освобождении города в период Второй мировой войны. В народе его называли «Алеша».

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Агентство LETA сообщало, что комитет ООН просил власти самоуправления Резекне сохранить памятник, но получил отказ. После сноса «Алешу» перевезут в музей в Риге.

Ранее мэр Дмитрова Илья Поночевный обращался к главе города-побратима Резекне Александру Барташевичу с просьбой позволить перевезти «Алешу», чтобы уберечь его от разрушения, писал RT.

Он напомнил, что необходимо сохранить память о подвиге предков, ведь свои жизни за Победу отдали 28 миллионов советских солдат. Латвийский чиновник на призыв не ответил.