Мир 29 декабря 2022, 02:13 Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе сняли на видео Появилось видео демонтажа памятника Екатерине II в Одессе

Читать 360tv в

В Одессе на Екатерининском площади начался демонтаж памятника русской императрице Екатерине II и ее сподвижникам — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову. У монумента разобрали антивандальное заграждение, к нему подогнали кран.

На кадрах несколько мужчин в черных масках орудуют ломом. Все работы ведутся в ночное время суток, чтобы не привлекать внимание тех, кто не согласен с демонтажом конструкции.

Реклама

Памятник был установлен в Одессе в 1900 году по проекту архитектора Юрия Дмитриенко. Над главной скульптурой трудился Михаил Попов при участии Бориса Эдуардса и Леопольда Менционе.

Реклама

Монумент демонтировали в 1920 году, но восстановили в 2007 году. В то время президент Виктор Ющенко выступал против восстановления памятника Екатерине II. Вопрос о ее демонтаже вновь оказался на повестке в июле 2022 года.

Ранее украинские СМИ сообщили о сносе памятников писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову в Днепре. Эти действия не рассматриваются на Украине как акты вандализма, а подпадают под закон о декоммунизации.