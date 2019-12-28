«Демонстрирует уровень культуры»: осквернение памятника Коневу в Праге назвали вандальской выходкой

Неизвестные повесили гирлянду из сарделек на памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Посольство России в Чехии назвало эти действия очередной вандальской выходкой.

Поступок вандалов представляется циничным, сказали «360» в российском дипломатическом ведомстве. А еще он показывает уровень культуры тех, кто пытается героизировать пособников нацистов, отметили в посольстве. Особенно действия вандалов неприемлемы в день рождения полководца.

«Очередная вандальская выходка в отношении памятников Маршалу И. С. Коневу в городском районе Прага-6 в день рождения этого выдающегося полководца выглядит исключительно цинично и наглядно демонстрирует уровень культуры, кто здесь борется с памятниками, освобождают и одновременно пытаются героизировать пособников нацистов», — говорится в сообщении.

Ранее вандалы осквернили памятник Коневу на площади Интербригады в шестом районе Праги. Хулиганы надели на руку бронзового полководца гирлянду из сарделек. На ней они завязали памятные ленты, снятые с венков. Эти плетеные украшения возложили к монументу 16 декабря в честь 122-й годовщины со дня рождения Конева.

Теперь у памятника дежурят полицейские, а правоохранители ищут хулиганов.

Власти района Прага-6 намерены установить на этом месте мемориал в честь освобождения столицы Чехии. А местные жители неоднократно выражали недовольство решением властей перенести памятник. Поэтому в конце августа вандалы облили постамент и нижнюю часть скульптуры красной краской. Они же нанесли оскорбительные надписи.