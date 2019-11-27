Демонстрацию «Авангарда» инспекторам США назвали жестом доброй воли

Судаков заявил, что сохранение договора СНВ-III является для России одной из приоритетных задач.

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«На сегодняшний день, когда мы демонстрируем добрую волю, мы прежде всего говорим о том, что мы никого не запугиваем, мы говорим, что находимся в правовом поле, и призываем наших оппонентов тоже вернуться в правовое поле», — заявил эксперт.

Открытую демонстрацию «Авангарда» он назвал важным шагом со стороны России.

«Мы ни разу не нарушали принципов международного права. Когда мы делаем шаги навстречу, от администрации Трампа мы ждем примерно таких же шагов. То есть я полагаю, что в какой-то момент США должны возвращаться не к праву по-американски, а к тому, что называется полноценными международными договоренностями, когда существует уважение двух сторон», — подытожил Судаков.