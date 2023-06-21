Мир 21 июня 2023, 09:31 Демонстрация власти. В организации встречи Си Цзиньпина и Блинкина увидели сигнал Nikkei назвала встречу Блинкена в Китае демонстрацией власти Си Цзиньпина РИА «Новости»

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Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена организовали на беспрецедентно высоком уровне. Все ради того, чтобы показать умение и желание Китая поддерживать диалог, занимая сильную позицию, сообщила японская газета Nikkei.

Газета обратила внимание на то, как разместили участников встречи 19 июня. Продумана была каждая деталь.

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Чтобы подчеркнуть «преобладающую мощь лидера Китая», Си Цзиньпин занял место во главе овального стола, а делегациям Китая и США отвели место по бокам от него. По мнению автора Nikkei, председатель КНР создал «мизансцену, демонстрирующую его власть».

Это деталь не ушла от внимания японских журналистов, потому что в ходе предыдущих визитов в Китай госсекретарей США гостей рассаживали совсем иначе.

Например, в 2018 году Майкл Помпео и Си Цзиньпин сидели рядом, заняв кресла перед столиком.