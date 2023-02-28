Эксклюзив 28 февраля 2023, 00:02 Демонстративно «забывший» русский язык Зеленский вспомнит великий и могучий на суде о преступлениях Украины «Голос Мордора»: Зеленский покажет знание русского языка на суде о преступлениях Украины РИА «Новости»

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Начинавший карьеру в качестве шоумена президент Украины Владимир Зеленский всегда выступал на русском языке. Но в последнее время он демонстративно пользуется услугами переводчика, если к нему обращаются не по-украински. Подобное поведение Зеленского объяснили малодушием и попыткой понравится своим избирателям. Но знание русского языка украинскому лидеру еще придется продемонстрировать. Об этом для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

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Далее — прямая речь автора.

Тщетно пытаюсь вспомнить хотя бы один из выпусков «Квартала-95» с Владимиром Зеленским на украинском языке. Не получается. Нет, может, где-то и было, но только в том случае, если Зеленский высмеивал каких-то представителей титульной нации или украинских политиков. А вот так, чтобы по-честному на украинском — ну никак.

А сейчас в Сети гуляет прекрасное видео со свежей пресс-конференции Владимира Зеленского. Он там сидит в своей знаменитой хаки-фланельке с трезубом, не брит, традиционно помят лицом и отвечает на вопросы журналистов.

И вот, Владимира предупреждают, что сейчас будет задан вопрос российскою мовою. Президент Зеленский берет наушник, через который говорит переводчик, и демонстративно вставляет в ухо. А потом начинается вопрос и задающая его журналистка сразу же говорит, что он все-таки будет на украинском, на что пан президент отвечает «Прекрасно!» и вытаскивает наушник из уха.

А знаете, это ведь все уже очень точно описано в классической русской литературе. Помните ведь, у Михаила Булгакова, про Курицкого-Курицького?

«Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин, — ведь, он же сам не говорит на этом проклятом языке! А? Я позавчера спрашиваю эту каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю, как по-украински „кот“? Он отвечает „кит“. Спрашиваю, „а как кит“? А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется».

Классический диагноз политического украинства, усугубленный подлостью, жадностью и малодушием. Ведь был Владимир Зеленский полностью русскоязычным, не раз на этом делал акцент, да и сейчас в семье наверняка разговаривает по-русски. Украинску мову если знал, то очень так кривенько, да и когда ее использовал — делал это нехотя, вынужденно.

И вот на тебе — сейчас строит из себя такого щирого пана Володимира Зеленського. Разве что сальных висячих усов не хватает, да и оселедца, чтобы вообще персонаж дешевой комедии получился, каковых Зеленский ранее сам высмеивал в своих скетчах.

Но что-то мне подсказывает, что скоро придет время, когда Зеленский снова вспомнит русский язык на таком уровне, на котором переводчик ему не понадобится. Потому что объяснять все будут очень просто и доходчиво. Да и наушник в ухо вставить не получится, потому что руки будут в наручниках.