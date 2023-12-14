14 декабря 2023, 06:38
Демонстративно потушившему ханукальные свечи депутату в Польше пытались собрать деньги на штраф
Поляки собрали 18,3 тысячи долларов на штраф депутату Брауну за тушение свечей
Платформа Zrzutka заблокировала сбор денег на оплату штрафов, которые наложили на депутата сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегожа Брауна за демонстративное тушение ханукальных свечей. Поляки перечислили 73 163 злотых (около 18,3 тысячи долларов), сообщило РИА «Новости».
Скандальный политик устроил свой перформанс в здании парламента незадолго до обсуждения вотума доверия правительству. Он назвал зажжение ханукальных свечей сатанинским и окатил их из огнетушителя.
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Гжегожа Брауна уже отстранили от участия в заседаниях, лишили половины депутатской зарплаты на три месяца и других выплат на полгода. Прокуратура Польши возбудила уголовное дело.
Сторонники депутата открыли сбор средств на штрафные санкции. Они рассчитывали за три месяца собрать 50 тысяч злотых (около 12,5 тысячи долларов) и не ожидали, что поляки перечислят намного больше — 73 163 злотых (около 18,3 тысячи долларов) за несколько часов. Платформа Zrzutka, где вели сбор, посовещалась с юристами и заблокировала его за нарушение правил о недопустимости пропаганды насилия, дискриминации, фашизма.
Палестино-израильский конфликт в секторе Газа обострился после нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Польша отправила самолеты для эвакуации своих граждан из зоны столкновения.
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