Мир 14 декабря 2023, 06:38 Демонстративно потушившему ханукальные свечи депутату в Польше пытались собрать деньги на штраф Поляки собрали 18,3 тысячи долларов на штраф депутату Брауну за тушение свечей Freepik

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Платформа Zrzutka заблокировала сбор денег на оплату штрафов, которые наложили на депутата сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегожа Брауна за демонстративное тушение ханукальных свечей. Поляки перечислили 73 163 злотых (около 18,3 тысячи долларов), сообщило РИА «Новости».

Скандальный политик устроил свой перформанс в здании парламента незадолго до обсуждения вотума доверия правительству. Он назвал зажжение ханукальных свечей сатанинским и окатил их из огнетушителя.

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Гжегожа Брауна уже отстранили от участия в заседаниях, лишили половины депутатской зарплаты на три месяца и других выплат на полгода. Прокуратура Польши возбудила уголовное дело.

Сторонники депутата открыли сбор средств на штрафные санкции. Они рассчитывали за три месяца собрать 50 тысяч злотых (около 12,5 тысячи долларов) и не ожидали, что поляки перечислят намного больше — 73 163 злотых (около 18,3 тысячи долларов) за несколько часов. Платформа Zrzutka, где вели сбор, посовещалась с юристами и заблокировала его за нарушение правил о недопустимости пропаганды насилия, дискриминации, фашизма.

Палестино-израильский конфликт в секторе Газа обострился после нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Польша отправила самолеты для эвакуации своих граждан из зоны столкновения.