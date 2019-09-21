Демонстранты закидали полицию «коктейлями Молотова» на протестах в Гонконге

В субботу, 21 сентября, демонстранты пришли на станцию Юаньлан, где двумя месяцами ранее группа злоумышленников с палками напала на другую группу людей, приняв их за демонстрантов. Тогда пострадали 36 человек.

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Согласно заявлению полиции, в эти выходные протестующие перекрыли дороги и устроили поджог. Некоторые участники акции кидали «коктейли Молотова» в полицейскую машину, где находились стражи порядка.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать недовольных.

Часть демонстрантов собралась у торгового центра в Юаньлане, они устроили минуту молчания в поддержку пострадавших на акции 21 июля.

Массовые протесты проходят в Гонконге с начала июня. Они были вызваны решением правительства ввести поправку в «Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах. Власти предложили выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая.

Противники документа сочли, что такие меры не пойдут на пользу независимости судебной системы Гонконга. Принятие поправок может развязать руки центральному правительству для борьбы с неугодными лицам.

Из-за бурных протестов власти пошли на уступки и приостановили рассмотрение поправок на неопределенное время. Люди остались недовольны и потребовали полностью отменить рассмотрение законопроекта. Протесты продолжаются.